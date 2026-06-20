СК завел дело об убийстве после нападения в ТЦ в Краснодаре Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Уголовное дело об убийстве и покушении на убийство возбуждено по факту происшествия в торговом центре (ТЦ) Краснодара. Об этом сообщил СК РФ.

"Следственными органами СК России по Краснодарскому краю в связи с нападением в торговом центре возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в публикации.

Как отметили в ведомстве, предварительно установлено, что молодой человек напал на посетителей одного из ТЦ. В результате ЧП погибла женщина, еще несколько человек получили ножевые ранения. Нападавший задержан на месте происшествия.

Как писал сайт KP.RU, днем в Краснодаре неизвестный мужчина с ножом напал на посетителей одного из торговых центров города. Правоохранители выясняли мотивы нападавшего. Позже прокуратура Краснодарского края сообщила о начале собственной проверки по факту происшествия.