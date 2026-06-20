МВД: Напавшего на людей в ТЦ Краснодара задержал смелый очевидец Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Напавшего на людей в торговом центре Краснодара обезвредил смелый очевидец. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она уточнила, что примерно в 14.00 в полицию поступило сообщение от очевидцев, что в ТРЦ "West Mall" молодой человек повел себя неадекватно и нанес ножевые ранения нескольким посетителям, в том числе и охраннику.

"Злоумышленника, которым оказался местный житель 2007 года рождения, задержал смелый и неравнодушный очевидец", - отметила Волк.

По ее словам, на место ЧП незамедлительно прибыли сотрудники полиции и Росгвардии. Сейчас там работает следственно-оперативная группа, добавила она.

Как писал сайт KP.RU, СК РФ сообщил, что по факту происшествия в торговом центре Краснодара следователи завели дело об убийстве и покушении на убийство.

Краевая прокуратура сообщила о начале собственной проверки по факту происшествия.