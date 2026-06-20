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НовостиПроисшествия20 июня 2026 13:43

Напавший на людей в ТЦ Краснодара бросил пиротехнику в детский центр

Напавшего на посетителей в ТЦ Краснодара задержал очевидец
Сергей ГАПЧУК
Напавший на людей в ТЦ Краснодара бросил пиротехнику в детский центр

Напавший на людей в ТЦ Краснодара бросил пиротехнику в детский центр

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Злоумышленник, который напал на посетителей и охранника в торговом центре (ТЦ) Краснодара, бросил пиротехнику в детский центр. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она напомнила, что около 14.00 в полицию поступило сообщение от очевидцев, что в ТРЦ "West Mall" молодой человек повел себя неадекватно и нанес ножевые ранения нескольким посетителям, в том числе охраннику.

"Правонарушитель бросил пиротехническое изделие в помещение, где расположен детский развлекательный центр. Предварительно, пострадавших нет, сработала пожарная сигнализация", - отметила представитель МВД.

Как писал сайт KP.RU, также Ирина Волк сообщила, что напавшего на посетителей ТЦ в Краснодара обезвредил смелый и неравнодушный очевидец произошедшего.