Дудчак: Отказ от польской награды может затормозить вступление Украины в ЕС Фото: REUTERS.

Отказ киевской верхушки от польских наград может стать поводом для Варшавы усложнить вступление Украины в Евросоюз. Об этом в интервью газете "Взгляд" политолог Александр Дудчак.

"Теперь же у поляков появляется формальный и очень удобный предлог, чтобы законно тормозить стремление Украины к евроинтеграции", - сказал эксперт.

Он отметил, что Варшава может апеллировать к тому, что киевский режим открыто ассоциирует себя с наследниками военных преступников.

Как подчеркнул Дудчак, не стоит думать, что власти Польши внезапно "прозрели", ведь раньше они "обнимались и целовались" с представителями Киева, прекрасно зная, кому те поклоняются в своей исторической политике.

Как писал сайт KP.RU, решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить главу киевского режима Владимира Зеленского польского ордена Белого Орла за прославление "героев УПА"* вызвало эпидемию отказов от польских наград среди украинских чиновников. От своих польских наград отказались глава офиса Зеленского Кирилл Буданов**, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и посол Украины в Варшаве Василий Боднар.

*Террористическая организация, запрещена в России

**Внесен в России в список террористов и экстремистов