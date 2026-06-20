Трамп: Мелони не сможет снова подружиться с США для повышения рейтингов Фото: REUTERS.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони не сможет вновь подружиться с США для повышения собственных рейтингов. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social, обвинив итальянского премьера в неблагодарности.

По словам Трампа, Мелони попросила его сделать совместное фото на полях встречи лидеров G7 во Франции. Однако президент напомнил ей о том, что Италия отказала США в содействии на фоне конфликта с Ираном.

«Теперь, после того как Соединенные Штаты нанесли военное поражение Ирану, она хочет снова стать другом, чтобы поднять свои рейтинги. Нет, спасибо!» - написал Трамп.

Ранее KP.RU сообщал, что между Трампом и Мелони разразился скандал со взаимными оскорблениями. Президент США заявил, что сфотографировался с премьер-министром Италии из жалости на полях G7. Мелони, в свою очередь, назвала слова Трампа полной выдумкой, заявив, что она просто ошеломлена подобными заявлениями.