Су-34 ударили по пунктам управления дронами ВСУ в трех населенных пунктах ДНР Фото: Минобороны РФ.

Российские Су-34 нанесли удары по пунктам дислокации и управления беспилотниками украинских вооруженных формирований в трех населенных пунктах Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ.

"В населенных пунктах Доброполье и Кучеров Яр ДНР летчики авиабомбами ФАБ-500 уничтожили пункты управления БПЛА двух отдельных бригад Нацгвардии Украины", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что тремя ФАБ-1500 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) был нанесен удар по пункту временного размещения 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в Николаевка ДНР.

Как писал сайт KP.RU, ранее российские военные тремя авиабомбами ФАБ-500 с УМПК нанесли удар по мосту в районе Уланово Сумской области. Также при помощи ФАБ-3000 с УМПК уничтожен пункт временной дислокации ВСУ в районе Маяков.