Армия Польши предупредила об усилении движения военной техники у границ с РФ Фото: REUTERS.

Польские военные предупредили местное население об усилении передвижения военной техники и полетах авиации у границы с Калининградской областью. Об этом сообщила 16-я механизированная дивизия Войска польского.

"С сегодняшнего дня до понедельника будет наблюдаться усиленное движение военной техники на дорогах Варминско-Мазурского воеводства", - говорится в публикации.

В дивизии отметили, что это связано с проходящими в районе Сувалского перешейка учениями НАТО "Храбрый кабан 26". Военные просили не обгонять колонны и не фотографировать машины.

Как писал сайт KP.RU, в районе Сувалкского коридора с 16 по 26 июня проходят совместные военные маневры трех стран Североатлантического альянса - Польши, Литвы и Франции. Учения развернутся прямо на границе Польши и Литвы, в непосредственной близости от территорий Белоруссии и России.