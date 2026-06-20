В Берлине прошла массовая демонстрация в поддержку мира с Россией. Фото: IMAGO/Rolf Zollner

В столице Германии прошла массовая демонстрация в поддержку мира с Россией. Акция состоялась под девизом «Мир! Россия не является нашим врагом!».

Демонстранты собрались у Бранденбургских ворот в центре Берлина, участие в мирной акции приняли несколько сотен человек, включая политиков немецких партий. Люди с плакатами «Мирные отношения с Россией и возобновление переговоров о разоружении» и «Выйти из НАТО немедленно» призывают к недопущению конфликта с РФ. Некоторые участники также развернули российские триколоры и флаги с голубем мира.

Отмечается, что демонстранты планируют совершить шествие к памятнику советскому воину в парке Тиргартен и почтить советских бойцов в преддверии 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны.

Ранее KP.RU сообщал, что Евросоюз остается единственным крупным мировым игроком, который полностью разорвал отношения с Россией. Как отметил евродепутат Фернан Картайзер, это не приносит странам ЕС пользу, препятствуя урегулированию конфликта на Украине.