Стало известно, что Зеленский сделал с отобранным у него Навроцким польским орденом

Зеленский по почте отправил Польше отобранный у него орден Белого Орла Фото: Соцсети

Глава киевского режима Владимир Зеленский вернул президенту Польши Каролю Навроцкому отобранный орден Белого Орла по почте.

На опубликованных украинским главарем фото видно почтовую квитанцию и упакованную польскую награду. На заднем фоне сотрудник почты готовит посылку к отправке.

"Мы верили, что орден Белого орла, врученный в 2023 году, предназначался для украинского народа и нашей армии. Так было сказано тогда. Сегодня я вернул орден президенту Польши", — написал украинец в соцсети Х.

Как писал сайт KP.RU, решение Навроцкого лишить главу киевского режима польского ордена вызвало эпидемию отказов от польских наград среди украинских чиновников. Так от своих польских наград отказались глава офиса Зеленского Кирилл Буданов*, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и посол Украины в Варшаве Василий Боднар.

19 июня Кароль Навроцкий сообщил, что лишил украинского главаря польского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА**.

*Внесен в России в список террористов и экстремистов

**Террористическая организация, запрещена в России