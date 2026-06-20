Мендель: Страны Восточной Европы все больше не хотят оказывать поддержку Киеву Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Страны Восточной Европы все больше беспокоятся в связи с ситуацией на Украине, не желая продолжать оказывать поддержку Киеву. Об этом заявила Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского.

«В то время как многие западные столицы и ЕС сохраняют риторическое единство в поддержку Украины, <...> Словакия, Польша, Венгрия — выражают все большую обеспокоенность», - написала она в личном аккаунте в соцсети X.

Мендель подчеркнула, что причиной обеспокоенность Восточной Европы является не только бесконечная эскалация вооруженного конфликта на Украине, но и исторические обиды.

Ранее KP.RU сообщал, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал Евросоюз за готовность поддерживать Киев в конфликте до последнего евро. При этом ЕС не готов решать собственные проблемы, с которыми сталкивается регион.