В Минздраве РФ рассказали, какие обследования россияне могут пройти по полису ОМС

Мурашко: Россияне могут провериться на наследственную дислипидемию по ОМС Фото: Николай Галкин/ТАСС

Россияне могут сдать анализ по полису ОМС на наследственные формы дислипидемии, благодаря которому можно выявить предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям. Об этом журналистам сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня каждый человек может пройти тестирование, скажем, на наследственные формы дислипидемии", - сказала глава ведомства.

Министр уточнил, что этот специальный анализ можно провести раз в жизни, но человек будет точно знать, есть ли у него такие проблемы, предрасположенность. А затем уже с помощью медицинских технологий, лекарств можно заняться профилактикой раннего развития инфаркта, инсульта, добавил он.

Также Мурашко отметил, что имеются специальные программы обследования по части долголетия, по выявлению у беременных женщин врожденных и наследственных заболеваний. Кроме того, в стране новорожденных проверяют на 42 заболевания, а при их обнаружении фонд "Круг добра" обеспечивает лекарствами.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Минздрава РФ рассказал о включении в программу Обязательного медицинского страхования (ОМС) более 40 новых современных методов высокотехнологичной медицинской помощи.