В Воронежской области 14-летняя девочка ранена при падении обломков дрона ВСУ Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Воронежской области 14-летняя девочка пострадала в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает губернатор региона Александр Гусев.

«По уточненным данным, в результате падения обломков сбитого БПЛА в пригороде Воронежа минувшим утром ранение получила девочка 2012 года рождения», - написал он в личном аккаунте в мессенджере MAX.

Как уточнил Гусев, в настоящий момент жизни подростка ничего не угрожает, девочка находится под наблюдением медиков в стационаре.

Ранее KP.RU сообщал, что 11-летний ребенок пострадал в результате атаки киевского режима в Брянской области. Пострадавший ребенок находится в стабильном состоянии, ему была оказана необходимая медицинская помощь.