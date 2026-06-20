В Воронежской области 14-летняя девочка ранена при падении обломков дрона ВСУ

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
В Воронежской области 14-летняя девочка пострадала в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает губернатор региона Александр Гусев.
«По уточненным данным, в результате падения обломков сбитого БПЛА в пригороде Воронежа минувшим утром ранение получила девочка 2012 года рождения», - написал он в личном аккаунте в мессенджере MAX.
Как уточнил Гусев, в настоящий момент жизни подростка ничего не угрожает, девочка находится под наблюдением медиков в стационаре.
Ранее KP.RU сообщал, что 11-летний ребенок пострадал в результате атаки киевского режима в Брянской области. Пострадавший ребенок находится в стабильном состоянии, ему была оказана необходимая медицинская помощь.