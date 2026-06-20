Беременная женщина пострадала в результате нападения в ТЦ Краснодара Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Беременная женщина оказалась среди пострадавших в ходе нападения молодого человека в торговом центре (ТЦ ) "West Mall" в Краснодаре. Об этом пишет «КП-Кубань».

"27 лет — беременная женщина. Из-за сильного стресса у неё возникла угроза прерывания беременности", - говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате ЧП в торговом центре один человек погиб и еще пятеро получили ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о нападении молодым человеком с ножом на посетителей и охранника ТЦ в Краснодаре.

В МВД России сообщили, что напавшим на людей в ТЦ злоумышленником оказался местный житель 2007 года рождения.