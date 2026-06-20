ЗАЭС перевели на резервные генераторы из-за потери внешнего энергоснабжения Фото: Олег АДАМОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Запорожскую атомную электростанцию перевели на резервные дизель-генераторы из-за потери внешнего энергоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба ЗАЭС.

«В связи с отключением действия защиты линии, обеспечивающей внешнее электроснабжение Запорожской АЭС, станция была переведена на питание от резервных дизель-генераторов», - говорится в сообщении.

Представители Запорожской АЭС уточнили, что нарушений в работе систем безопасности станции не было зафиксировано. Радиационный фон также находится в пределах нормы, специалисты ЗАЭС контролируют ситуацию.

Ранее KP.RU сообщал, что на основной питающей электролинии Запорожской АЭС начались работы по восстановлению. Как заявили в МАГАТЭ, это станет значительным шагом к восстановлению ядерной безопасности.