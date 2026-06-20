DW: Обсуждение ЕС посредничества по Украине напомнинает наркотическое опьянение Фото: REUTERS.

Разговоры о возможном посредничестве стран Европы в урегулировании конфликта на Украине сродни состоянию наркотического опьянения, поскольку крайне далеки от реальности. Об этом написал швейцарский журнал Die Weltwoche.

В публикации скептически оценивается возможность посредничества со стороны Германии, Франции и Великобритании, издание называет эти страны "тремя неудачниками".

При этом кандидатура президента Финляндии Александра Стубба также представляется неприемлемой из-за отсутствия нейтральности как у его страны, так и у него самого. То же самое относится и к "ненавистнице русских", главы евродипломатии Кае Каллас, ее кандидатуру издание охарактеризовало фразой "без комментариев".

В материале отметили, что споры в ЕС о посредничестве так далеки от реальности, что их проведение можно сравнить с состоянием опьянения от наркотика.

Журнал подчеркнул, что при этом, когда отдельные европейские политики пытаются выступить с собственными посредническими инициативами, их подвергают жесткой критике со стороны партнеров.

Как писал сайт KP.RU, накануне стало известно, что попытки главы Евросовета Антониу Кошты наладить контакты с Россией вызвали ярость у ряда европейских стран. По данным газеты Politico, особенно резко отреагировали страны Прибалктики. Источник утверждал, что их представители были крайне возмущены попытками установить диалог с Москвой.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что готов видеть переговорщиком от ЕС с Москвой любого евролидера, который «не наговорил каких-то гадостей» в адрес России.