"Печат": Европа и Украина не хотят мира и продолжают испытывать терпение Путина Фото: REUTERS.

Правящие верхушки в Европе и на Украине не хотят мира и испытывают терпение президента РФ Владимира Путина. Об этом написала сербская газета "Печат".

"Никто в Европе и в Киеве всерьез о мире даже не задумывается. Тем самым они сильно рискуют", - отметило издание.

В материале подчеркнули, что Европа и Украина продолжают испытывать терпение российского лидера, которое не бесконечно. Когда-нибудь чаша терпения президента РФ будет переполнена, каким бы сильным ни было его желание не наносить Украине фатального ущерба и не уничтожать ее столицу, предупреждает газета.

Газета подчеркнула, что крепкий мир на Украине можно достигнуть, только признав российские достижения на передовой и компромиссную позицию Владимира Путина.

Как писал сайт KP.RU, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны Европы не являются нейтральными наблюдателями — они напрямую заинтересованы в том, чтобы Россия «потерпела» поражение в конфликте. Европа не нацелена на переговоры с Москвой, вместо этого она желает лишь спасти режим украинского главаря Зеленского.