В Чикаго неизвестные открыли стрельбу по толпе, ранены порядка 13 человек. Фото: IMAGO/Kyle Mazza/www.imago-images.de/Global Look Press

В Чикаго неизвестные вооруженные люди открыли стрельбу по толпе, порядка 13 человек получили ранения. Об этом сообщает телеканал АВС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В пятницу вечером на южной стороне города двое, стрелявших из проезжающего автомобиля, ранили по меньшей мере 13 человек», - говорится в материале источника.

Согласно заявлению телеканала, инцидент произошел в квартале Принстон-парк. Вооруженные люди на внедорожнике подъехали к толпе людей, после чего неизвестные открыли огонь и скрылись с места. Все пострадавшие были госпитализированы, среди них люди от 17 до 47 лет.

Ранее KP.RU сообщал, что по меньшей мере двое человек получили ранения в результате стрельбы в торговом центре города Гринвилл, штат Южная Каролина. Несколько подозреваемых были задержаны.