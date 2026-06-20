"Жесть" из Красноярска": Мизулина просит СК проверить треш-блогера Висконти за изнасилование несовершеннолетней

Глава ЛБИ Мизулина попросила СК проверить треш-блогера Висконти за изнасилование Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава "Лиги безопасного интернета" (ЛБИ) Екатерина Мизулина на своей странице в МАХ-канале обратилась в СК России с просьбой проверить треш-блогера из Красноярска Влада Висконти (настоящее имя - Владислав Березкин) на предмет возможного совершения особо тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней.

"Подписчики присылают "жесть" из Красноярска. Там треш-блогер (некий Влад Висконти, он же - Березкин Владислав Андреевич) в своих соцсетях заявил об изнасиловании девочки, опубликовал видео и подробности, а также информацию о том, что девушка хочет после этого совершить суицид", - написала она.

Глава ЛБИ уточнила, что после публичной огласки ситуации в ряде пабликов, Висконти подчистил свои видео и сообщения. При этом он стал заявлять о том, что находится в отделении полиции, все было по обоюдному согласию, а девочке не 12, а 19 лет. По словам подписчиков, после случившегося девушка якобы оказалась в больнице, где и написала заявление на блогера.

При этом, как полагает Мизулина, сам Висконти до сих пор не задержан. Она предложила направить соответствующую информацию в СК РФ с просьбой провести проверку по этому факту.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что приставы взыскали с блогера Артемия Лебедева 300 тысяч рублей по иску главы ЛБИ. Мизулина подчеркивала, что все взысканные с Лебедева средства были направлены в Общероссийский народный фронт для поддержки бойцов спецоперации.