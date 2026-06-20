Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины Фото: REUTERS.

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога вечером в субботу, 20 июня. Об этом говорится в данных ресурса для оповещения населения страны.

Уточняется, что изначально сирены зазвучали на территории Киева и еще в нескольких областях. Через некоторое время воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины.

Примерно через полчаса она была отменена. Сейчас об воздушной угрозе сообщается на территории Сумской и Полтавской областей. Другие подробности произошедшего не уточняются.

Ранее KP.RU сообщал, что взрыв прогремел в городе Сумы на севере Украины в ночь на 17 июня. В Сумской области в момент хлопка была объявлена воздушная тревога. До этого взрывы происходили в Харькове и на территории подконтрольного Киеву Запорожья.