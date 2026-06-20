Россиян предупредили об изменениях в работе детских садов с сентября: подробности

Минпросвещения заявило об изменениях в работе детских садов России с 1 сентября Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Минпросвещения РФ подготовило рекомендации для детских садов страны, которые начнут действовать с сентября текущего года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Глава министерства Сергей Кравцов отметил, что 2026 год объявлен в России Годом дошкольного образования.

"Подготовлены соответствующие рекомендации, которые вступят в силу с 1 сентября...", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что изменения коснутся музыкального репертуара, оформления помещений, образовательных программ и методики проведения занятий с дошкольниками. Меры направлены на улучшение образовательного процесса в детсадах.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что Минпросвещения РФ планирует разработать перечень рекомендованных для дошкольных учреждений игр и игрушек. Сергей Кравцов указывал, что они будут отвечать традиционным ценностям страны и способствовать гармоничному развитию ребенка.