В Запорожской области ликвидированы два офицера ССО ВСУ Фото: Минобороны РФ.

Два офицера сил специальных операций (ССО) ВСУ уничтожены в Запорожской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

"Стало известно о ликвидации двоих офицеров ССО Украины за неделю. Это майор Ушак Сергей Васильевич и лейтенант Хоменко Сергей Михайлович", - отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что, вероятнее всего, оба украинских офицера были уничтожены ударом дрона по пункту дислокации в Запорожье.

Как писал сайт KP.RU, 18 июня стало известно, что двое российских штурмовиков ликвидировали троих боевиков ССО ВСУ в ходе столкновения в промзоне Красноармейска в ДНР. По словам комбата с позывным "Задон", враг попытался закрепиться на занятой российскими войсками позиции, но бойцы обнаружили его передвижение по голосу и определили, в какой части здания находятся украинские спецназовцы.