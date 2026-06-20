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НовостиПолитика20 июня 2026 17:30

Средства ПВО сбили 24 дрона ВСУ за шесть часов

Украинские боевики пытались атаковать объекты на территории России
Сергей ГАПЧУК
Средства ПВО сбили 24 дрона ВСУ за шесть часов

Средства ПВО сбили 24 дрона ВСУ за шесть часов

Фото: Минобороны РФ.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за шесть часов сбили 24 украинских беспилотника над несколькими регионами страны, а также над Азовским и Черным морями. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Ранее военное ведомство сообщило, что российские военные уничтожили 57 вражеских дрона. Атака была отражена 20 июня в период с 07:00 до 14:00 мск. Средства ПВО перехватили беспилотники самолетного типа ВСУ над несколькими областями, Московским регионом, Крымом, Татарстаном и Пермским краем.