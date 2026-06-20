Бывший президент Украины Кучма отказался от польского ордена Белого Орла Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Экс-президент Украины Леонид Кучма вслед за некоторыми чиновниками из властной верхушки решил вернуть Варшаве полученную почти 30 лет назад высшую государственную награду Республики Польша - орден Белого Орла. Об этом сообщил украинский "24 канал" со ссылкой на пресс-секретаря Кучмы Дарью Олифер.

"Бывший президент Украины Леонид Кучма отказался от польского ордена Белого орла, которым его наградили в 1997 году", - сообщила она.

По ее словам, такое решение Кучма принял в связи с решением президента Польши Кароля Навроцкого лишить этой награды главу киевского режима Владимира Зеленского за прославление на государственном уровне деятелей УПА*.

Как писал сайт KP.RU, ранее украинский главарь выложил в соцсеть фото возвращения отобранного у него Навроцким ордена Белого Орла по почте.

Также к этой показушной акции "отказников" от польских наград присоединились глава офиса Зеленского Кирилл Буданов**, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и посол Украины в Варшаве Василий Боднар.

*Террористическая организация, запрещена в России

**Внесен в России в список террористов и экстремистов