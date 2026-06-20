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НовостиПолитика20 июня 2026 17:46

Еще один отказник: Кучма вернул Польше орден Белого Орла из-за Зеленского

Бывший президент Украины Кучма отказался от польского ордена Белого Орла
Сергей ГАПЧУК
Бывший президент Украины Кучма отказался от польского ордена Белого Орла

Бывший президент Украины Кучма отказался от польского ордена Белого Орла

Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Экс-президент Украины Леонид Кучма вслед за некоторыми чиновниками из властной верхушки решил вернуть Варшаве полученную почти 30 лет назад высшую государственную награду Республики Польша - орден Белого Орла. Об этом сообщил украинский "24 канал" со ссылкой на пресс-секретаря Кучмы Дарью Олифер.

"Бывший президент Украины Леонид Кучма отказался от польского ордена Белого орла, которым его наградили в 1997 году", - сообщила она.

По ее словам, такое решение Кучма принял в связи с решением президента Польши Кароля Навроцкого лишить этой награды главу киевского режима Владимира Зеленского за прославление на государственном уровне деятелей УПА*.

Как писал сайт KP.RU, ранее украинский главарь выложил в соцсеть фото возвращения отобранного у него Навроцким ордена Белого Орла по почте.

Также к этой показушной акции "отказников" от польских наград присоединились глава офиса Зеленского Кирилл Буданов**, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и посол Украины в Варшаве Василий Боднар.

*Террористическая организация, запрещена в России

**Внесен в России в список террористов и экстремистов