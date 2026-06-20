Четыре человека погибли, еще 16 ранены после падения с обрыва автобуса в Турции

В Турции четыре человека погибли и еще 16 пострадали в результате ДТП с туристическим микроавтобусом в провинции Испарта. Фото: кадр видео Haber Global

В Турции четыре человека погибли и еще 16 пострадали в результате ДТП с туристическим микроавтобусом в провинции Испарта. Об этом сообщил портал Antalya Hakkinda.

"Микроавтобус, перевозивший туристов, потерял управление и съехал в обрыв. В результате аварии четыре человека погибли, 16 получили ранения", — говорится в публикации.

По данным издания, предварительно, водитель не справился с управлением, после чего автобус вылетел с дороги и перевернулся. На место ЧП выдвинулись многочисленные бригады скорой помощи, жандармерии и спасателей. Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. Причины смертельной аварии выясняются.

Как писал сайт KP.RU, в конце мая в аварии с рейсовым автобусом в турецкой провинции Денизли погибли 7 человек, еще 30 пострадали. На участке автобана Денизли — Айдын рядом с Саракей автобус столкнулся с ограждением и загорелся. Однако, было неизвестно, почему транспортное средство врезалось в дорожное ограждение.