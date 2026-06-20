Соновал: Три индийских танкера с нефтью прошли Ормузский пролив Фото: REUTERS.

Три танкера под флагом Индии с сырой нефтью прошли через Ормузский пролив в субботу, 20 июня. Об этом сообщил индийский министр судоходства Сарбананда Соновал.

"Безопасный проход обеспечен! Три танкера под флагами Индии с сырой нефтью Desh Vaibhav, Desh Vibhor и Sanmar Herald,... с успехом прошли Ормузский пролив сегодня и направляются в сторону Индии", - говорится в сообщении в соцсети X.

По словам главы ведомства, на этих танкерах находились в общей сложности 94 человека.

Как писал сайт KP.RU, 18 июня три супертанкера под флагом Саудовской Аравии с шестью миллионами баррелей нефти на борту прошли через Ормузский пролив после подписания соглашения США с Ираном. По данным газеты New York Post, рейсы из саудовских портов стали крупнейшими за последние недели.