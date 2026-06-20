Мэр Нягани Ямашев: Экс-замгубернатора Югры Золотухин погиб в зоне СВО Фото: месенджер "Макс" Ивана Ямашева

Бывший заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (Югры), директор департамента региональной безопасности Алексей Золотухин погиб в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил глава Нягани Иван Ямашев в мессенджере "Макс" .

"Югра прощается с Алексеем Золотухиным. Оставив должность заместителя губернатора Югры, в 2025 году он ушел добровольцем на СВО", - написал он.

Ямашев отметил, что это большая потеря для всего округа. Мэр выразил глубокие соболезнования родным и близким героя.

Как писал сайт KP.RU, 30 марта в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения спецоперации погиб заместитель главы администрации Новороссийского внутригородского района Олег Скорняков. В апреле 2025 года Скорняков заключил контракт о прохождении военной службы и отправился добровольцем в зону СВО.