Посольство РФ: Россиян среди погибших и раненых в ДТП с автобусом в Турции нет Фото: кадр видео Haber Global

Соотечественников среди погибших и пострадавших в аварии с туристическим автобусом, предварительно, нет. Об этом сообщило посольство России в Турции.

В дипломатическлй миссии уточнили, что в субботу, 20 июня, в провинции Испарта туристический автобус скатился с обрыва. Посольство РФ выясняет все обстоятельства произошедшего инцидента.

"По предварительной информации, среди погибших и раненых граждан России нет",- говорится в заявлении российского диппредставительства в Telegram-канале.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что четыре человека погибли и еще 16 пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в провинции Испарта. По данным портала Antalya Hakkinda, автобус, перевозивший туристов, потерял управление и съехал в обрыв. Предварительно, водитель не справился с управлением, после чего транспортное средство вылетело с дороги и перевернулось.