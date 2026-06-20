Пушилин: Один человек погиб, еще один ранен при атаках дронов ВСУ в ДНР Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В ДНР украинские боевики при помощи беспилотников убили одного мирного жителя, еще одного ранили. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале.

"Один человек погиб, еще один мирный житель республики пострадал сегодня из-за атак ударных дронов вооруженных формирований Украины", - написал он.

Глава региона уточнил, что мужчина погиб на дороге у села Раздольное, а в Горловке ранен еще один житель. Кроме того, были повреждены два дома, пять объектов инфраструктуры, автобус, 13 грузовиков и четыре легковых машины.

Как писал сайт KP.RU, в Московской области 8-летняя девочка, которая находилась в квартире, стала жертвой атаки украинских беспилотников в Раменском. После удара БПЛА в квартире начался пожар, в котором ребенок и погиб. Также в помещении находилась бабушка - она выжила.