Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире20 июня 2026 19:43

Искали наркотики, а нашли еще и полотно на десятки миллионов евро: Во Франции обнаружен холст Пикассо

Actu17: Полиция во Франции нашла украденную картину Пабло Пикассо и наркотики
Сергей ГАПЧУК
Actu17: Полиция во Франции нашла украденную картину Пабло Пикассо и наркотики

Actu17: Полиция во Франции нашла украденную картину Пабло Пикассо и наркотики

Фото: REUTERS.

Во Франции наркополицейские департамента Валь-де-Марн нашли украденную картину испанского художника Пабло Пикассо в ходе обысков по делу о незаконном обороте запрещенных веществ. Об этом сообщил портал Actu17.

Издание уточнило, что стоимость полотна оценивается в несколько десятков миллионов евро. Однако пока неизвестно о какой именно картине знаменитого художника идет речь. Отмечалось, что работа ранее была украдена из хранилища в Париже.

По данным портала, кроме полотна испанца в ходе обыска в квартире в коммуне Шампиньи-сюр-Марн полицейские изъяли дизайнерскую одежду на несколько сотен тысяч евро, около 20 кг гашиша, а также 7 тысяч евро наличными.

Как писал сайт KP.RU, в Швеции после нескольких лет поисков обнаружена запись редкой песни Виктора Цоя "Дети минут", которую музыкант никогда не исполнял на своих концертах. Как подчеркнул архивист и коллекционер Сергей Чубраев, кассета с записью больше 30 лет хранилась в домашнем архиве жительницы Швеции, которая общалась с рок-музыкантом в 80-е.