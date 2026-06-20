"Под огнем пограничников": Призывник сбежал с Украины при помощи параплана

На Украине призывник пересек границу на параплане под огнем пограничников Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Украине мужчина призывного возраста, который не пожелал мобилизоваться и пополнить ряды ВСУ, сбежал из страны при помощи параплана, при этом пограничники пытались его сбить при помощи оружия. Об этом сообщило «Время ua», опубликовав соответствующее видео.

"Украинец пересек границу на параплане под огнем пограничников, но остановить его не смогли", - говорится в публикации.

Издание отметило, что на кадрах слышны выстрелы, поскольку украинские пограничники пытались его сбить или заставить приземлиться.

Как писал сайт KP.RU, ранее координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что частные юрфирмы восстанавливают документы дезертирам из ВСУ предпенсионного возраста, которые хотят избежать возвращения в армию. Им дают новые паспорта пропавших без вести и не попавших базу погибших. Цена услуги составляет от 800 до 1000 долларов.