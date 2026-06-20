Сальдо опроверг слухи о прекращении сообщения с Крымом: «Очередные фейки Украины»

Сальдо предупредил о фейках ВСУ про эвакуацию и закрытие границ с Крымом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава Херсонской области Владимир Сальдо опроверг слухи о якобы прекращении транспортного сообщения Херсонской области с Крымом.

Сальдо указал на источник фейков. По данным губернатора, именно ЦИПсО ВСУ использует подобные вбросы, чтобы напугать людей.

«Очередная волна фейков от украинских ЦИПсО разгоняется через соцсети, мессенджеры и анонимные каналы», — написал Сальдо в мессенджере «Макс».

Глава региона отметил, что держит ситуацию на контроле. Все официальные данные публикуются исключительно через проверенные источники, добавил Сальдо.

Напомним, что накануне силы ПВО РФ вновь показали успешную работу. В Крыму, Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и других областях за ночь 20 июня сбили 187 БПЛА.