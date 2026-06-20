Россиянам напомнили о праве на бесплатный дачный или земельный участок: подробности

Депутат Гаврилов: дачный участок бесплатно можно получить от государства Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

У россиян есть возможность бесплатно получить от государства дачный или земельный участок. Об этом напомнил председатель думского комитета по собственности и земельным отношениям Сергей Гаврилов.

«Например, семьи с тремя и более детьми могут рассчитывать на земельный участок при соблюдении ряда условий», — сказал Гаврилов для RT.

Как отметил депутат, молодые специалисты, занятые в сельском хозяйстве, также могут рассчитывать на получение такого участка.

Гаврилов также уточнил, что для некоторых категорий граждан предусмотрено внеочередное получение земли — без торгов и ожидания. К ним относятся Герои России и СССР, а также полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы.

Парламентарий также напомнил о существовании федеральных программ, таких как «Дальневосточный гектар» и «Арктический гектар».

Как писал ранее KP.RU, причиной изъятия дачного участка может стать мусор на его территории.