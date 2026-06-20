Доцент Щербаченко: невозвратные билеты можно вернуть при задержке рейса на 30 минут Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко ответил, можно ли вернуть билет в случае задержки рейса.

По совам эксперта, пассажиры имеют право на полный возврат стоимости билетов, включая тариф и все сопутствующие сборы - топливный сбор, аэропортовый сбор

- Граждане смогут вернуть даже невозвратные билеты при задержке рейса более чем на 30 минут. Причина задержки рейса не имеет значения при оформлении возврата, - говорит щербаченко в беседе с NEWS.ru.

Эксперт уточнил, что данное правило распространяется в том числе и на так называемые невозвратные билеты, а причина задержки рейса не влияет на возможность получения компенсации. Для оформления возврата необходимо документально зафиксировать факт опоздания вылета.

Для подтверждения задержки рейса пассажиру необходимо обратиться к представителю авиакомпании или аэропорта, чтобы поставить соответствующую отметку на посадочном талоне или маршрутной квитанции.

Следующий шаг: заполнить заявление на возврат средств, форму можно получить непосредственно в аэропорту или скачать с сайта перевозчика. При подаче документов лично рекомендуется взять подтверждение о приеме заявления.