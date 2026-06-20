Сообщение сайта Минобороны Бразилии повергло в ужас миллионы жителей: речь о нападении

Бразильцев испугало сообщение Минобороны страны о нападении инопланетян. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Бразилии впали в панику от сообщения Минобороны страны. На сайте оборонного ведомства появилась информация о якобы нападении инопланетян. Прежде, чем сообщение было удалено, его успели увидеть миллионы людей, информирует Telegram-канал Mash.

«Инопланетяне напали на Бразилию. Люди, мы прибыли», — такой текст был опубликован на сайте Министерства обороны.

После того, как сообщение было удалено, высказывались предположения, что сайт мог быть взломан хакерами.

Ранее сообщалось, что правительство США знало, что за НЛО стоят инопланетяне, пробравшиеся на Землю. Также оно серьезно рассматривало вероятность того, что пришельцы начнут массированное вторжение, но публично в этом не признавалось.

Тем временем в Конгрессе США утверждают, что инопланетяне вступили в контакт с людьми.

Почему инопланетяне не выходят на связь с Землей, читайте здесь на KP.RU.