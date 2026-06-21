В ФРГ хотят прекратить выплаты украинцам: вот о каких пособиях речь

В Германии призвали не выплачивать украинцам пособие по безработице. На фото: вид германского города Кёльн. Фото: Алексей БЕЛЯНЧЕВ.

В ФРГ хотят прекратить выплачивать находящимся в этой стране украинцам пособия по безработице. С таким предложением выступил премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

«Изменение правовой системы должно быть организовано таким образом, чтобы украинцы больше не получали финансирование Burgergeld», - сказал Зедер изданию Bild*, имея в виду пособие по безработице. Также он призвал увеличить число депортируемых мигрантов и способствовать добровольному выезду их из страны.

Зедер также является председателем входящей в правящую коалицию Германии партии Христианско-социальный союз (ХСС).

Ранее в Германии ужесточили правила получения социальной помощи украинскими беженцами. Теперь их могут полностью лишить выплат даже после одного отказа от «подходящей работы» при отсутствии уважительных причин.

Также сообщалось, что находящиеся в Польше украинцы, которые не имеют официального места работы и не отчисляют взносы в фонд соцстраха, потеряли право на получение детских пособий.

*Признано СМИ-иноагентом в РФ