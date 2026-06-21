Стало известно, сколько продлится лечение первой российской вакциной от рака кожи

Стало известно, сколько продлится курс лечения новой российской вакциной от рака. Фото: Ксения Высотина. Перейти в Фотобанк КП

Полный курс лечения первой российской вакциной от рака, которая используется для терапии меланомы, составляет около полугода. Об этом информирует РИА Новости, основываясь на анализе данных НМИЦ радиологии Минздрава России.

Сообщается, что пациент должен получить до десяти введений вакцины в комбинации с иммунотерапией. Это производится на первый, восьмой и пятнадцатый дни, после чего каждая следующая доза вводится раз в 21 день.

Напомним, в России уже начали применять персонализированную вакцину от рака. Препарат «Неоонковак» ввели пациенту с меланомой кожи — 60-летнему жителю Курской области. Подробности здесь на KP.RU.

«Неоонковак» - это персонализированная мРНК-вакцина, то есть ее делают индивидуально для каждого пациента. Как это происходит и как работает препарат, рассказываем здесь на KP.RU.

Тем временем испытания вакцины от рака прошли в 11 странах, экспериментальный препарат уничтожил опухоли у 11 пациентов.