Маск хочет раздавать деньги из казначейства напрямую людям

Илон Маск призвал раздать людям деньги из бюджета Фото: REUTERS.

Миллиардер Илон Маск раскритиковал идею о том, чтобы правительство США становилось совладельцем крупнейших технологических компаний, разрабатывающих искусственный интеллект. По его мнению, гораздо более эффективной была бы прямая финансовая поддержка граждан.

Маск считает, что стремительное развитие искусственного интеллекта и роботизации приведет к такому избытку товаров и услуг, что экономике США будет угрожать не инфляция, а падение цен, с которым государству придется бороться путем прямых выплат населению.

«Лучше просто отправлять деньги людям напрямую из казны. Пока рост цен на товары и услуги превышает увеличение денежной массы, что будет иметь место в случае с искусственным интеллектом и роботами, инфляции не будет. По сути, я предсказываю, что мы будем отчаянно бороться с дефляцией!» — написал бизнесмен в своей соцсети X.

Таким образом, миллиардер отреагировал на недавнее заявление вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что Белый дом всерьез рассматривает возможность вхождения государства в капитал ведущих ИИ-разработчиков страны. По его словам, американскому лидеру Дональду Трампу «нравится эта идея как своего рода суверенный фонд благосостояния, где США получают долю в этих ИИ-компаниях».

Ранее администрация Трампа созвала руководителей крупнейших американских банков на закрытое совещание из-за новой модели ИИ Mythos от Anthropic, предполагая, что она представляет серьезную угрозу для глобальной экономики и безопасности. Эксперты опасаются, что попадание технологии в руки злоумышленников может вывести из строя критическую инфраструктуру.