В РФ нашли 30 новых вирусов, которые передают клещи и комары

В России нашли 30 новых вирусов, которые переносят клещи, комары, мелкие млекопитающие и рукокрылые. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Российские учёные нашли более 30 новых вирусов, которые переносят насекомые, мелки млекопитающие и рукокрылые. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

«Идентифицированы 30 новых РНК-вирусов с более чем 70% покрытия вирусного генома», - сказано в релизе ведомства.

Сообщается, что упомянутые вирусы переносят клещи, комары, рукокрылые, а также мелкие млекопитающие.

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