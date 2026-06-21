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НовостиОбщество21 июня 2026 4:30

В РФ нашли 30 новых вирусов, которые передают клещи и комары

Роспотребнадзор назвал переносчиков новых вирусов на территории 50 регионов РФ
Мария ПАВЛОВА
В России нашли 30 новых вирусов, которые переносят клещи, комары, мелкие млекопитающие и рукокрылые.

В России нашли 30 новых вирусов, которые переносят клещи, комары, мелкие млекопитающие и рукокрылые.

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Российские учёные нашли более 30 новых вирусов, которые переносят насекомые, мелки млекопитающие и рукокрылые. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

«Идентифицированы 30 новых РНК-вирусов с более чем 70% покрытия вирусного генома», - сказано в релизе ведомства.

Сообщается, что упомянутые вирусы переносят клещи, комары, рукокрылые, а также мелкие млекопитающие.

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Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что в России клещи могут переносить не только энцефалит, но и вирусы Бейджи найроварус, Мукава и Нуомин (Лесное).

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