ТАСС: ВСУ перебросили под Сумы подразделения тяжелой мехбригады Фото: REUTERS.

Украинская армия перебросила в Сумскую область подразделения 29-й отдельной тяжелой механизированной бригады. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, украинское командование направило эти силы, пытаясь не допустить продвижения бойцов группировки «Север». При этом другие подробности пока не приводятся.

«Для недопущения продвижения бойцов „Севера“ украинское командование перебросило в Сумскую область подразделения 29-й отмбр», — сказал источник.

Он уточнил, что бригада была сформирована осенью 2025 года на базе 29-го отдельного танкового батальона.

Ранее KP.RU писал, что командование ВСУ перебрасывало резервы из Киевской области в Сумскую на фоне неудач на этом направлении. Тогда источники сообщали о передислокации подразделений 1-й отдельной тяжелой механизированной бригады. Также отмечалось, что украинские силы пытались усилить группировку после продвижения российских войск.