Риттер счел безоговорочными свидетельства атак ВСУ на мирные объекты в Запорожье. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Свидетельства атак ВСУ на мирных жителей и гражданские объекты в Запорожской области являются безоговорочными. Об этом ТАСС заявил бывший аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер по итогам поездки в регион.

Он рассказал, что во время поездки видел следы ударов по гражданским объектам. Среди них — места атак на автомобили и заправки.

«Пока едешь по дороге, можно видеть следы, где, например, были атакованы гражданские автомобили. Или увидеть просто заправку, которая была атакована дронами», — сказал Риттер.

После этого он подчеркнул, что свидетельства атак ВСУ по гражданским считает абсолютно безоговорочными. Других подробностей по итогам поездки Риттер не привел.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области ВСУ атаковали частный дом в Токмаке. В результате погибла женщина 1956 года рождения, на месте работали оперативные службы. Власти региона также сообщали, что удары по гражданским объектам продолжаются. Пострадавшими при таких атаках становятся мирные жители.