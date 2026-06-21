SPP предупредила ЕС о рисках новой зависимости от СПГ из-за отказа от газа из РФ Фото: REUTERS.

Полный отказ Евросоюза от природного газа из России не приведет к реальной диверсификации, а лишь создаст новую опасную зависимость — на этот раз от сжиженного природного газа (СПГ). Об этом предупредили в словацкой государственной энергетической компании SPP.

«Исключение одного источника из предложения европейского энергетического микса мы не считаем диверсификацией. Это является созданием зависимости от другого источника, в этом случае — от сжиженного газа», — передает РИА Новости заявление, сделанное в компании.

В SPP отметили, что подобный подход резко повышает риски для европейских потребителей. В отличие от стабильных трубопроводных поставок, СПГ является глобальным товаром. Это означает, что объемы топлива уходят к тем заказчикам, которые готовы заплатить наибольшую цену. В условиях дефицита такая конкуренция неизбежно спровоцирует непредсказуемый рост цен и дефицит объемов в Европе.

Напомним, в Москве не раз отмечали, что отказ от российских энергоресурсов станет стратегической ошибкой, которая приведет к зависимости от более дорогих поставщиков. Европейские страны, отказавшись от прямых закупок, фактически продолжают приобретать те же ресурсы через посредников, но по завышенным ценам.