Украинские БПЛА атаковали паром на Керченской переправе, один человек погиб Фото: REUTERS.

Украинские беспилотники атаковали паром «Панагия» на Керченской переправе. Предварительно, один человек погиб. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Атака произошла в ночь на 21 июня в Темрюкском районе. При этом последствия пока уточняются.

«В ночь на 21 июня в результате атаки вражеских БПЛА погиб человек на Керченской паромной переправе. В Темрюкском районе на Керченской переправе атакован паром "Панагия"», — говорится в сообщении оперштаба.

По предварительной информации, кроме погибшего, есть один пострадавший. На месте работают оперативные службы. Других подробностей о его состоянии пока не приводится.

Ранее украинские беспилотники уже атаковали Керченскую переправу. Тогда удар пришелся по парому в порту «Кавказ», после чего начался пожар. В результате атаки погиб один человек, также сообщалось о пострадавших среди членов экипажа и сотрудников порта.