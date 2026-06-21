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НовостиПолитика21 июня 2026 6:28

Украинские БПЛА атаковали паром на Керченской переправе, один человек погиб

При атаке БПЛА ВСУ на паром на Керченской переправе мог пострадать еще один человек
Марк СОКОЛОВ
Украинские БПЛА атаковали паром на Керченской переправе, один человек погиб

Украинские БПЛА атаковали паром на Керченской переправе, один человек погиб

Фото: REUTERS.

Украинские беспилотники атаковали паром «Панагия» на Керченской переправе. Предварительно, один человек погиб. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Атака произошла в ночь на 21 июня в Темрюкском районе. При этом последствия пока уточняются.

«В ночь на 21 июня в результате атаки вражеских БПЛА погиб человек на Керченской паромной переправе. В Темрюкском районе на Керченской переправе атакован паром "Панагия"», — говорится в сообщении оперштаба.

По предварительной информации, кроме погибшего, есть один пострадавший. На месте работают оперативные службы. Других подробностей о его состоянии пока не приводится.

Ранее украинские беспилотники уже атаковали Керченскую переправу. Тогда удар пришелся по парому в порту «Кавказ», после чего начался пожар. В результате атаки погиб один человек, также сообщалось о пострадавших среди членов экипажа и сотрудников порта.