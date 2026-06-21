Максичев: ВВС Индии вооружили ракетами BrahMos около 40 истребителей Су-30МКИ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Около 40 многоцелевых истребителей Су-30МКИ Военно-воздушных сил (ВВС) Индии уже оснащены сверхзвуковыми авиационными ракетами BrahMos. Процесс перевооружения авиапарка успешно продолжается. Об этом со ссылкой на содиректора совместной российско-индийской компании BrahMos Александра Максичева сообщает РИА Новости.

«Продолжается перевооружение самолетов Су-30МКИ на ракеты BrahMos. На данный момент уже 40 самолетов Су-30МКИ вооружены этими ракетами», — сказал глава совместного предприятия в ходе Международного военно-морского салона «Флот-2026».

Максичев также отметил, что высочайшие тактико-технические характеристики и эффективность связки российских истребителей и индийско-российских ракет были наглядно подтверждены в ходе реальной операции «Синдур».

Ранее появилось сообщение, что ВВС Индии планируют приобрести сотни российских сверхдальних ракет Р-37М для истребителей Су-30МКИ, что позволит более чем втрое увеличить дальность поражения целей. Это решение было принято после боев с Пакистаном в 2025 году, где индийские С-400 уничтожили пакистанские самолеты. Также сообщалось, что обсуждается интеграция Р-37М в истребители Су-57.