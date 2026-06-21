Иран предупредил США о потенциальном перекрытии энергопотоков на Ближнем Востоке Фото: REUTERS.

Тегеран предупредил Вашингтон о возможном перекрытии энергопотоков на Ближнем Востоке. С соответствующим заявлением выступил советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер в соцсети X.

Он связал такой сценарий с выполнением меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. По словам Мохбера, США должны соблюдать взятые на себя обязательства.

«США лучше понимают язык экономики и анализа затрат и выгод», — написал советник верховного лидера Ирана.

Он подчеркнул, что иранские переговорщики не остановятся, пока все обязательства не будут выполнены полностью. Также Мохбер заявил, что права иранского народа должны быть соблюдены.

Ранее KP.RU писал, что ситуация вокруг Ормузского пролива стала одним из ключевых рисков после обострения между США и Ираном. Через этот маршрут проходит значительная часть мировых поставок нефти и газа. Любые перебои в судоходстве могут быстро ударить по ценам на энергоресурсы.