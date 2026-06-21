Погибшая в ДТП Марьям Мамедова спасла жизни шести человек

24-летняя Марьям Мамедова скончалась в больнице, однако ее гибель подарила надежду на жизнь шести тяжелобольным людям Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В Баку погибла 24-летняя Марьям Мамедова, пострадавшая в крупной аварии на проспекте Бабека. Девушка скончалась в больнице, однако ее гибель подарила надежду на жизнь шести тяжелобольным людям.

ДТП произошло 12 июня около 21:00: пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем, в котором Марьям находилась в качестве пассажира. Девушку экстренно госпитализировали с тяжелой черепно-мозговой травмой. Несмотря на усилия врачей, в ночь на 15 июня у нее была констатирована смерть мозга.

Как рассказал родственник погибшей Ниджат Алиев, родители приняли непростое, но благородное решение о посмертном донорстве. Близкие вспомнили, что при жизни Марьям всегда хотела помочь другим и без колебаний согласилась бы на такой шаг. Сердце и другие органы девушки были успешно пересажены шести нуждающимся пациентам, сообщает Caliber.Az.

Марьям Мамедова была сестрой Нармин Алиевой, известного блогера и владелицы ресурса «Narmi.Niko». Нармин подтвердила, что ее сестра спасла шесть жизней. Погибшую похоронили в Гяндже.

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