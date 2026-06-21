Дмитрий Дибров получил травму после падения в развлекательном клубе в Москве

Телеведущий Дмитрий Дибров Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Телеведущий Дмитрий Дибров получил травму во время отдыха в одном из развлекательных клубов на юге Москвы. Инцидент произошел в заведении, расположенном на улице Косыгина, передает РЕН ТВ.

По предварительной информации, Дибров упал с лестницы, в результате чего разбил голову. На место происшествия оперативно прибыли медики скорой помощи.

После оказания первой помощи телеведущего госпитализировали. Предварительно у него диагностирован перелом носа.

Телеведущего неоднократно замечали на различных светских мероприятиях. Сам Дибров не скрывал, что регулярно посещает подобные вечеринки.

Ранее в Сети активно обсуждается развод Диброва с его молодой супругой Полиной. Основная версия расставания знаменитостей — измены. При этом телеведущий старался не лить грязь в отношении бывшей жены.