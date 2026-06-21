В Польше заявили о войне между Варшавой и Киевом из-за действий Навроцкого и Зеленского Фото: REUTERS.

Бывший польский президент Бронислав Коморовский жестко раскритиковал нынешнее руководство Польши и Украины за разгорающийся дипломатический скандал. По его мнению, действующий польский лидер Карол Навроцкий и глава киевского режима Владимир Зеленский приложили максимум усилий, чтобы нанести ущерб двусторонним отношениям, сознательно реанимировав старые исторические обиды.

«Они несут ответственность за то, что происходит сегодня. Ясно, что разразилась, так сказать, война за медали», — приводит заявление экс-главы государства телеканал Polsat News.

Коморовский задался вопросом, к чему в итоге привело это противостояние и удалось ли сторонам достичь хоть каких-то позитивных результатов.

Напомним, в пятницу, 19 июня, Навроцкий объявил о лишении Зеленского польской государственной награды. Поводом послужила продолжающаяся на Украине героизация лидеров УПА*.

Этот шаг спровоцировал волну демонстративных отказов от польских регалий среди украинских чиновников. В знак протеста от своих орденов уже отказались руководитель ГУР Кирилл Буданов**, министр иностранных дел Андрей Сибига и посол в Варшаве Василий Боднар. Эксперты отмечают, что «война наград» вывела кризис в отношениях Киева и Варшавы на новый опасный уровень.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ

**Внесен в России в список террористов и экстремистов