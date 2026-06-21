Володин: Госдума с 2021 года приняла 25 законов в сфере здравоохранения Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Госдума с 2021 года приняла 25 законов для поддержки медиков и системы здравоохранения. Об этом в День работника здравоохранения сообщил председатель ГД Вячеслав Володин в «Максе».

По его словам, депутаты восьмого созыва последовательно работают над решениями, которые касаются врачей, медсестер, фельдшеров и всей медицинской системы.

«С 2021 года Государственной думой принято 25 федеральных законов, направленных на поддержку медицинских работников и системы здравоохранения», — написал Володин.

Среди таких мер он назвал стимулирующие выплаты за выявление онкологических заболеваний. Также были приняты нормы о льготном поступлении в вузы детей врачей, погибших от коронавируса при выполнении трудовых обязанностей.

Отдельно Володин упомянул целевое обучение для студентов медицинских вузов. Этот механизм должен помочь с подготовкой кадров и их дальнейшей работой в системе здравоохранения.

Председатель Госдумы поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что врачи, медсестры и фельдшеры делают все, чтобы сохранять здоровье и жизни людей.

Ранее в России вступили в силу новые правила для студентов-бюджетников медицинских вузов, поступающих в ординатуру. Для них ввели обязательное заключение договоров о целевом обучении. Выпускникам также должны помогать опытные наставники. Перечень специальностей устанавливает Минздрав, а место работы молодые врачи смогут выбирать среди организаций, участвующих в системе ОМС.