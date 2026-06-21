В России ужесточили наказание за подделку медсправок

В России ужесточили наказание за подделку медицинских справок Фото: Shutterstock.

В России вступили в силу масштабные поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, значительно ужесточающие ответственность за изготовление и оборот фальшивых медицинских документов. Соответствующий закон был официально опубликован на интернет-портале правовой информации.

Главным нововведением стало появление в УК РФ специализированной статьи 235.2. Она напрямую регулирует наказание за подделку, сбыт или использование фиктивных справок об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Базовая ответственность за подделку или сбыт таких документов предусматривает лишение свободы до 4 лет. В таких случаях возможен штраф от 500 тысяч до 1 млн рублей. Альтернативой могут стать принудительные работы на тот же срок.

В случае, если фальшивка касается отсутствия опасных инфекционных заболеваний, планка наказания повышается до 5 лет лишения свободы, а штраф вырастает до 1,5 млн рублей. За совершение преступления группой лиц, с использованием интернета, служебного положения или для сокрытия других правонарушений суды смогут отправлять за решетку на срок до 6 лет со штрафом до 2 млн рублей.

Если использование поддельного документа привело к массовому заражению людей или иным тяжким последствиям, виновным грозит до 8 лет лишения свободы и штраф до 3 млн рублей.

Новые жесткие правила призваны пресечь теневой рынок медицинских документов и усилить биологическую безопасность в стране.

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