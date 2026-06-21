Владимир Конкин сыграл роль старшего лейтенанта (а затем капитана) Владимира Шарапова в фильме "Место встречи изменить нельзя" (1979) Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин присвоил актеру Владимиру Конкину звание народного артиста РФ. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Почетное звание артисту присвоили 21 июня.

«Присвоить почетные звания: "Народный артист Российской Федерации" Конкину Владимиру Алексеевичу — артисту, члену Общероссийской общественной организации "Союз кинематографистов Российской Федерации"», — говорится в тексте указа.

Других подробностей в документе не приводится.

Ранее Владимир Конкин рассказывал, что мог уйти из фильма "Место встречи изменить нельзя", где сыграл Владимира Шарапова. По словам актера, эта роль стала одной из ключевых в его карьере. Картина Станислава Говорухина вышла в конце 1970-х годов и до сих пор остается одной из самых известных работ Конкина.